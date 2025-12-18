- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
395
Gewinntrades:
283 (71.64%)
Verlusttrades:
112 (28.35%)
Bester Trade:
23.02 EUR
Schlechtester Trade:
-33.73 EUR
Bruttoprofit:
561.44 EUR (48 620 pips)
Bruttoverlust:
-280.87 EUR (26 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (54.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.33 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.19%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.42
Long-Positionen:
212 (53.67%)
Short-Positionen:
183 (46.33%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.09 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
6.49%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.91 EUR
Maximaler:
115.93 EUR (5.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.51% (115.93 EUR)
Kapital:
16.51% (375.15 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|158
|EURCHF
|15
|XAUUSD
|14
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|111
|EURCHF
|47
|XAUUSD
|79
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|762
|EURUSD
|8.1K
|EURCHF
|2.1K
|XAUUSD
|8.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.02 EUR
Schlechtester Trade: -34 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.66 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
RoboForex-ECN
|2.18 × 2468
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
