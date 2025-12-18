SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldEA
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
395
Gewinntrades:
283 (71.64%)
Verlusttrades:
112 (28.35%)
Bester Trade:
23.02 EUR
Schlechtester Trade:
-33.73 EUR
Bruttoprofit:
561.44 EUR (48 620 pips)
Bruttoverlust:
-280.87 EUR (26 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (54.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.33 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
44.19%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.42
Long-Positionen:
212 (53.67%)
Short-Positionen:
183 (46.33%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.09 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
6.49%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.91 EUR
Maximaler:
115.93 EUR (5.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.51% (115.93 EUR)
Kapital:
16.51% (375.15 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 195
EURUSD 158
EURCHF 15
XAUUSD 14
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 52
EURUSD 111
EURCHF 47
XAUUSD 79
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 762
EURUSD 8.1K
EURCHF 2.1K
XAUUSD 8.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.02 EUR
Schlechtester Trade: -34 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
RoboForex-ECN
2.18 × 2468
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
noch 69 ...
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldEA
300 USD pro Monat
14%
0
0
USD
2.3K
EUR
12
85%
395
71%
100%
1.99
0.71
EUR
17%
1:30
Kopieren

