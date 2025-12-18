SegnaliSezioni
Manuel De Sousa Torres

GoldEA

Manuel De Sousa Torres
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
262 (70.81%)
Loss Trade:
108 (29.19%)
Best Trade:
19.54 EUR
Worst Trade:
-31.17 EUR
Profitto lordo:
461.12 EUR (37 259 pips)
Perdita lorda:
-236.54 EUR (21 369 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (54.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.96 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
194 (52.43%)
Short Trade:
176 (47.57%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
1.76 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-85.09 EUR (7)
Crescita mensile:
9.16%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 EUR
Massimale:
115.93 EUR (5.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (115.93 EUR)
Per equità:
12.37% (275.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 153
EURCHF 15
EURGBP 9
AUDNZD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 72
EURUSD 107
EURCHF 47
EURGBP 24
AUDNZD 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.9K
EURUSD 7.7K
EURCHF 2.1K
EURGBP 1.9K
AUDNZD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.54 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +54.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.22 × 36
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.51 × 653
RazeGlobalMarkets-Server
0.68 × 40
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 81
FPMarketsSC-Live
0.85 × 20
Exness-MT5Real12
1.00 × 5
FusionMarkets-Live
1.07 × 27
BlueberryMarkets-Live
1.13 × 62
VantageInternational-Live 10
1.17 × 30
FxPro-MT5 Live02
1.27 × 51
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Bybit-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 383
TitanFX-MT5-01
1.57 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.70 × 27
TradeMaxGlobal-Live
1.79 × 87
FundingTradersGroup-Server
1.93 × 29
RHCInvestments-Metadoro
2.00 × 1
DooTechnology-Live
2.17 × 24
Darwinex-Live
2.18 × 50
Coinexx-Live
2.33 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
2.36 × 11
Exness-MT5Real15
2.50 × 2
69 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.