- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
262 (70.81%)
Loss Trade:
108 (29.19%)
Best Trade:
19.54 EUR
Worst Trade:
-31.17 EUR
Profitto lordo:
461.12 EUR (37 259 pips)
Perdita lorda:
-236.54 EUR (21 369 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (54.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.96 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
194 (52.43%)
Short Trade:
176 (47.57%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
1.76 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-85.09 EUR (7)
Crescita mensile:
9.16%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 EUR
Massimale:
115.93 EUR (5.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (115.93 EUR)
Per equità:
12.37% (275.29 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|189
|EURUSD
|153
|EURCHF
|15
|EURGBP
|9
|AUDNZD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|107
|EURCHF
|47
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|7.7K
|EURCHF
|2.1K
|EURGBP
|1.9K
|AUDNZD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.54 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +54.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.22 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 653
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.68 × 40
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 81
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 20
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 27
|
BlueberryMarkets-Live
|1.13 × 62
|
VantageInternational-Live 10
|1.17 × 30
|
FxPro-MT5 Live02
|1.27 × 51
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|1.57 × 44
|
ICMarketsSC-MT5
|1.70 × 27
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.79 × 87
|
FundingTradersGroup-Server
|1.93 × 29
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|2.17 × 24
|
Darwinex-Live
|2.18 × 50
|
Coinexx-Live
|2.33 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.36 × 11
|
Exness-MT5Real15
|2.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
11%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
11
86%
370
70%
100%
1.94
0.61
EUR
EUR
12%
1:30