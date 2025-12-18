- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
19 (95.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.00%)
En iyi işlem:
17.68 EUR
En kötü işlem:
-11.15 EUR
Brüt kâr:
129.20 EUR (15 367 pips)
Brüt zarar:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (99.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
99.56 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
10.59
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
11.59
Beklenen getiri:
5.90 EUR
Ortalama kâr:
6.80 EUR
Ortalama zarar:
-11.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-11.15 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.15 EUR (0.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.68 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +99.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold / Dollar Signals
İnceleme yok