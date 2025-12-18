- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
21 (95.45%)
Negociações com perda:
1 (4.55%)
Melhor negociação:
17.68 EUR
Pior negociação:
-11.15 EUR
Lucro bruto:
136.97 EUR (16 281 pips)
Perda bruta:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (99.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
99.56 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
5.90%
Depósito máximo carregado:
2.08%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
11.28
Negociações longas:
22 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
12.28
Valor esperado:
5.72 EUR
Lucro médio:
6.52 EUR
Perda média:
-11.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-11.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-11.15 EUR (1)
Crescimento mensal:
7.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
11.15 EUR (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (11.15 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.49% (9.04 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.68 EUR
Pior negociação: -11 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +99.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -11.15 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Gold / Dollar Signals
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
5
100%
22
95%
6%
12.28
5.72
EUR
EUR
1%
1:100