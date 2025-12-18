- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
23 (79.31%)
손실 거래:
6 (20.69%)
최고의 거래:
17.68 EUR
최악의 거래:
-162.52 EUR
총 수익:
157.58 EUR (19 617 pips)
총 손실:
-348.06 EUR (39 403 pips)
연속 최대 이익:
15 (99.56 EUR)
연속 최대 이익:
99.56 EUR (15)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
41.11%
최대 입금량:
14.01%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
28 (96.55%)
숏(주식차입매도):
1 (3.45%)
수익 요인:
0.45
기대수익:
-6.57 EUR
평균 이익:
6.85 EUR
평균 손실:
-58.01 EUR
연속 최대 손실:
3 (-25.60 EUR)
연속 최대 손실:
-311.31 EUR (2)
월별 성장률:
-14.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
190.48 EUR
최대한의:
326.60 EUR (17.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.55% (325.67 EUR)
자본금별:
26.22% (483.95 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-STD
|-217
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-STD
|-20K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold / Dollar Signals
