- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
17.68 EUR
最差交易:
-11.15 EUR
毛利:
136.97 EUR (16 281 pips)
毛利亏损:
-11.15 EUR (1 240 pips)
最大连续赢利:
15 (99.56 EUR)
最大连续盈利:
99.56 EUR (15)
夏普比率:
0.90
交易活动:
5.90%
最大入金加载:
2.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
11.28
长期交易:
22 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
12.28
预期回报:
5.72 EUR
平均利润:
6.52 EUR
平均损失:
-11.15 EUR
最大连续失误:
1 (-11.15 EUR)
最大连续亏损:
-11.15 EUR (1)
每月增长:
7.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
11.15 EUR (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (11.15 EUR)
净值:
0.49% (9.04 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold / Dollar Signals
没有评论
