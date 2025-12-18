- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
19 (95.00%)
Loss Trade:
1 (5.00%)
Best Trade:
17.68 EUR
Worst Trade:
-11.15 EUR
Profitto lordo:
129.20 EUR (15 367 pips)
Perdita lorda:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (99.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
99.56 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
10.59
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
11.59
Profitto previsto:
5.90 EUR
Profitto medio:
6.80 EUR
Perdita media:
-11.15 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-11.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11.15 EUR (1)
Crescita mensile:
6.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.15 EUR (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.68 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +99.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold / Dollar Signals
