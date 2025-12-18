- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
21 (95.45%)
損失トレード:
1 (4.55%)
ベストトレード:
17.68 EUR
最悪のトレード:
-11.15 EUR
総利益:
136.97 EUR (16 281 pips)
総損失:
-11.15 EUR (1 240 pips)
最大連続の勝ち:
15 (99.56 EUR)
最大連続利益:
99.56 EUR (15)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
5.90%
最大入金額:
2.08%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
11.28
長いトレード:
22 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
12.28
期待されたペイオフ:
5.72 EUR
平均利益:
6.52 EUR
平均損失:
-11.15 EUR
最大連続の負け:
1 (-11.15 EUR)
最大連続損失:
-11.15 EUR (1)
月間成長:
7.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
11.15 EUR (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (11.15 EUR)
エクイティによる:
0.49% (9.04 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.68 EUR
最悪のトレード: -11 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +99.56 EUR
最大連続損失: -11.15 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Gold / Dollar Signals
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
5
100%
22
95%
6%
12.28
5.72
EUR
EUR
1%
1:100