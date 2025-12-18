SignaleKategorien
Fabrizio Colombo

The Gold Rush

Fabrizio Colombo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
VTMarkets-Live 2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
21 (95.45%)
Verlusttrades:
1 (4.55%)
Bester Trade:
17.68 EUR
Schlechtester Trade:
-11.15 EUR
Bruttoprofit:
136.97 EUR (16 281 pips)
Bruttoverlust:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (99.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.56 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.90
Trading-Aktivität:
5.37%
Max deposit load:
4.26%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
11.28
Long-Positionen:
22 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
12.28
Mathematische Gewinnerwartung:
5.72 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.15 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-11.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.15 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
11.15 EUR (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (11.15 EUR)
Kapital:
3.34% (61.56 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.68 EUR
Schlechtester Trade: -11 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.15 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold / Dollar Signals
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
