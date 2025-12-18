- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
21 (95.45%)
Verlusttrades:
1 (4.55%)
Bester Trade:
17.68 EUR
Schlechtester Trade:
-11.15 EUR
Bruttoprofit:
136.97 EUR (16 281 pips)
Bruttoverlust:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (99.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.56 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.90
Trading-Aktivität:
5.37%
Max deposit load:
4.26%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
11.28
Long-Positionen:
22 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
12.28
Mathematische Gewinnerwartung:
5.72 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.15 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-11.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.15 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
11.15 EUR (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.61% (11.15 EUR)
Kapital:
3.34% (61.56 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.68 EUR
Schlechtester Trade: -11 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.15 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Gold / Dollar Signals
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
5
100%
22
95%
5%
12.28
5.72
EUR
EUR
3%
1:100