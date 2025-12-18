- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
21 (95.45%)
Убыточных трейдов:
1 (4.55%)
Лучший трейд:
17.68 EUR
Худший трейд:
-11.15 EUR
Общая прибыль:
136.97 EUR (16 281 pips)
Общий убыток:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (99.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
99.56 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
5.90%
Макс. загрузка депозита:
2.08%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
11.28
Длинных трейдов:
22 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
12.28
Мат. ожидание:
5.72 EUR
Средняя прибыль:
6.52 EUR
Средний убыток:
-11.15 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-11.15 EUR (1)
Прирост в месяц:
7.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
11.15 EUR (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (11.15 EUR)
По эквити:
0.49% (9.04 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
