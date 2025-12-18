- Incremento
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
21 (95.45%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.55%)
Mejor transacción:
17.68 EUR
Peor transacción:
-11.15 EUR
Beneficio Bruto:
136.97 EUR (16 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.15 EUR (1 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (99.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
99.56 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.90
Actividad comercial:
5.90%
Carga máxima del depósito:
2.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
11.28
Transacciones Largas:
22 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
12.28
Beneficio Esperado:
5.72 EUR
Beneficio medio:
6.52 EUR
Pérdidas medias:
-11.15 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-11.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.15 EUR (1)
Crecimiento al mes:
7.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
11.15 EUR (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.61% (11.15 EUR)
De fondos:
0.49% (9.04 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-STD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.68 EUR
Peor transacción: -11 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +99.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -11.15 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Gold / Dollar Signals
