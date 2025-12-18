- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
148 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (27.80%)
En iyi işlem:
34.98 USD
En kötü işlem:
-31.40 USD
Brüt kâr:
379.46 USD (40 802 pips)
Brüt zarar:
-296.56 USD (28 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (45.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.01 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
36.51%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
180 (87.80%)
Satış işlemleri:
25 (12.20%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-5.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.99 USD (2)
Aylık büyüme:
26.66%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 USD
Maksimum:
54.97 USD (15.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (54.97 USD)
Varlığa göre:
22.20% (84.32 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.98 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 198
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 194
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.18 × 1397
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
ICMarketsSC-Live08
|4.44 × 9
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.75 × 1817
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
