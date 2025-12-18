SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AAA888
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
148 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (27.80%)
En iyi işlem:
34.98 USD
En kötü işlem:
-31.40 USD
Brüt kâr:
379.46 USD (40 802 pips)
Brüt zarar:
-296.56 USD (28 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (45.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.01 USD (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
36.51%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
180 (87.80%)
Satış işlemleri:
25 (12.20%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-5.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.99 USD (2)
Aylık büyüme:
26.66%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 USD
Maksimum:
54.97 USD (15.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (54.97 USD)
Varlığa göre:
22.20% (84.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3K
BTCUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.98 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 28
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 198
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 194
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.18 × 1397
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
ICMarketsSC-Live08
4.44 × 9
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.75 × 1817
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
13 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AAA888
Ayda 40 USD
27%
0
0
USD
394
USD
3
54%
205
72%
37%
1.27
0.40
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.