Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -51%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
427
Gewinntrades:
279 (65.33%)
Verlusttrades:
148 (34.66%)
Bester Trade:
34.98 USD
Schlechtester Trade:
-54.25 USD
Bruttoprofit:
758.05 USD (124 810 pips)
Bruttoverlust:
-918.34 USD (534 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (45.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.84 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
20.91%
Max deposit load:
42.90%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
110
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
313 (73.30%)
Short-Positionen:
114 (26.70%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-173.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-173.87 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-51.43%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
239.06 USD
Maximaler:
322.82 USD (81.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.76% (322.82 USD)
Kapital:
49.09% (68.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 408
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -122
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.7K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.98 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1675
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
noch 33 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AAA888
40 USD pro Monat
-51%
0
0
USD
158
USD
4
59%
427
65%
21%
0.82
-0.38
USD
81%
1:500
