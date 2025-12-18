- 成長
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
279 (65.33%)
損失トレード:
148 (34.66%)
ベストトレード:
34.98 USD
最悪のトレード:
-54.25 USD
総利益:
758.05 USD (124 810 pips)
総損失:
-918.34 USD (534 561 pips)
最大連続の勝ち:
18 (45.01 USD)
最大連続利益:
80.84 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
20.91%
最大入金額:
42.90%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
110
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
313 (73.30%)
短いトレード:
114 (26.70%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-0.38 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-6.21 USD
最大連続の負け:
11 (-173.87 USD)
最大連続損失:
-173.87 USD (11)
月間成長:
-51.43%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
239.06 USD
最大の:
322.82 USD (81.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.76% (322.82 USD)
エクイティによる:
49.09% (68.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-122
|BTCUSD
|-38
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-403K
|GBPUSD
|-6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.98 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +45.01 USD
最大連続損失: -173.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1212
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1432
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1675
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|2.26 × 342
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
