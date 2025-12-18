シグナルセクション
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -51%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
279 (65.33%)
損失トレード:
148 (34.66%)
ベストトレード:
34.98 USD
最悪のトレード:
-54.25 USD
総利益:
758.05 USD (124 810 pips)
総損失:
-918.34 USD (534 561 pips)
最大連続の勝ち:
18 (45.01 USD)
最大連続利益:
80.84 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
20.91%
最大入金額:
42.90%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
110
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
313 (73.30%)
短いトレード:
114 (26.70%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-0.38 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-6.21 USD
最大連続の負け:
11 (-173.87 USD)
最大連続損失:
-173.87 USD (11)
月間成長:
-51.43%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
239.06 USD
最大の:
322.82 USD (81.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.76% (322.82 USD)
エクイティによる:
49.09% (68.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 408
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -122
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -6.7K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.98 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +45.01 USD
最大連続損失: -173.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1675
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
レビューなし
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
AAA888
40 USD/月
-51%
0
0
USD
158
USD
4
59%
427
65%
21%
0.82
-0.38
USD
81%
1:500
コピー

