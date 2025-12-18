SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AAA888
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
148 (72.19%)
Perte trades:
57 (27.80%)
Meilleure transaction:
34.98 USD
Pire transaction:
-31.40 USD
Bénéfice brut:
379.46 USD (40 802 pips)
Perte brute:
-296.56 USD (28 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (45.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.01 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
36.51%
Charge de dépôt maximale:
17.57%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
159
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
180 (87.80%)
Courts trades:
25 (12.20%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-5.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-17.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.99 USD (2)
Croissance mensuelle:
26.66%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.00 USD
Maximal:
54.97 USD (15.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.66% (54.97 USD)
Par fonds propres:
22.20% (84.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3K
BTCUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.98 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +45.01 USD
Perte consécutive maximale: -17.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 28
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 198
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 194
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.18 × 1397
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
ICMarketsSC-Live08
4.44 × 9
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.75 × 1817
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
13 plus...
Aucun avis
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
