Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
148 (72.19%)
Loss Trade:
57 (27.80%)
Best Trade:
34.98 USD
Worst Trade:
-31.40 USD
Profitto lordo:
379.46 USD (40 802 pips)
Perdita lorda:
-296.56 USD (28 480 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (45.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.01 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
36.51%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
180 (87.80%)
Short Trade:
25 (12.20%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-5.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.99 USD (2)
Crescita mensile:
26.66%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 USD
Massimale:
54.97 USD (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (54.97 USD)
Per equità:
22.20% (84.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 204
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 82
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.3K
BTCUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.98 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.01 USD
Massima perdita consecutiva: -17.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 28
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 198
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 194
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.18 × 1397
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
ICMarketsSC-Live08
4.44 × 9
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.75 × 1817
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
13 più
Non ci sono recensioni
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AAA888
40USD al mese
27%
0
0
USD
394
USD
3
54%
205
72%
37%
1.27
0.40
USD
22%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.