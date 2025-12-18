- Crescita
Trade:
205
Profit Trade:
148 (72.19%)
Loss Trade:
57 (27.80%)
Best Trade:
34.98 USD
Worst Trade:
-31.40 USD
Profitto lordo:
379.46 USD (40 802 pips)
Perdita lorda:
-296.56 USD (28 480 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (45.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.01 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
36.51%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
180 (87.80%)
Short Trade:
25 (12.20%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-5.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.99 USD (2)
Crescita mensile:
26.66%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 USD
Massimale:
54.97 USD (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (54.97 USD)
Per equità:
22.20% (84.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.98 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.01 USD
Massima perdita consecutiva: -17.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 198
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 194
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.18 × 1397
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
ICMarketsSC-Live08
|4.44 × 9
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.75 × 1817
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
