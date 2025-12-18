- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
426
盈利交易:
279 (65.49%)
亏损交易:
147 (34.51%)
最好交易:
34.98 USD
最差交易:
-54.25 USD
毛利:
758.05 USD (124 810 pips)
毛利亏损:
-905.84 USD (533 311 pips)
最大连续赢利:
18 (45.01 USD)
最大连续盈利:
80.84 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
20.91%
最大入金加载:
42.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.46
长期交易:
312 (73.24%)
短期交易:
114 (26.76%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-6.16 USD
最大连续失误:
11 (-173.87 USD)
最大连续亏损:
-173.87 USD (11)
每月增长:
-47.60%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
239.06 USD
最大值:
322.82 USD (81.78%)
相对跌幅:
结余:
80.76% (322.82 USD)
净值:
49.09% (68.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-110
|BTCUSD
|-38
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|BTCUSD
|-403K
|GBPUSD
|-6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.98 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +45.01 USD
最大连续亏损: -173.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1212
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1432
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.26 × 342
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
-48%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
4
59%
426
65%
21%
0.83
-0.35
USD
USD
81%
1:500