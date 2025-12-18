信号部分
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
4
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 -48%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
426
盈利交易:
279 (65.49%)
亏损交易:
147 (34.51%)
最好交易:
34.98 USD
最差交易:
-54.25 USD
毛利:
758.05 USD (124 810 pips)
毛利亏损:
-905.84 USD (533 311 pips)
最大连续赢利:
18 (45.01 USD)
最大连续盈利:
80.84 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
20.91%
最大入金加载:
42.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.46
长期交易:
312 (73.24%)
短期交易:
114 (26.76%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-6.16 USD
最大连续失误:
11 (-173.87 USD)
最大连续亏损:
-173.87 USD (11)
每月增长:
-47.60%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
239.06 USD
最大值:
322.82 USD (81.78%)
相对跌幅:
结余:
80.76% (322.82 USD)
净值:
49.09% (68.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -110
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.5K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.98 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +45.01 USD
最大连续亏损: -173.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1669
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
33 更多...
没有评论
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
