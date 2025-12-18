- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
279 (65.33%)
Negociações com perda:
148 (34.66%)
Melhor negociação:
34.98 USD
Pior negociação:
-54.25 USD
Lucro bruto:
758.05 USD (124 810 pips)
Perda bruta:
-918.34 USD (534 561 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (45.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.84 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
20.91%
Depósito máximo carregado:
42.90%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
313 (73.30%)
Negociações curtas:
114 (26.70%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-0.38 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-6.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-173.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.87 USD (11)
Crescimento mensal:
-51.43%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
239.06 USD
Máximo:
322.82 USD (81.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.76% (322.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.09% (68.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-122
|BTCUSD
|-38
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|BTCUSD
|-403K
|GBPUSD
|-6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.98 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +45.01 USD
Máxima perda consecutiva: -173.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1212
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1432
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1675
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|2.26 × 342
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
-51%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
4
59%
427
65%
21%
0.82
-0.38
USD
USD
81%
1:500