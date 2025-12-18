SinaisSeções
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -51%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
279 (65.33%)
Negociações com perda:
148 (34.66%)
Melhor negociação:
34.98 USD
Pior negociação:
-54.25 USD
Lucro bruto:
758.05 USD (124 810 pips)
Perda bruta:
-918.34 USD (534 561 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (45.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.84 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
20.91%
Depósito máximo carregado:
42.90%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
110
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
313 (73.30%)
Negociações curtas:
114 (26.70%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-0.38 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-6.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-173.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.87 USD (11)
Crescimento mensal:
-51.43%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
239.06 USD
Máximo:
322.82 USD (81.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.76% (322.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.09% (68.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 408
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -122
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.7K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.98 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +45.01 USD
Máxima perda consecutiva: -173.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1675
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
33 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
