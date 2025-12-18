СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AAA888
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 -48%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
426
Прибыльных трейдов:
279 (65.49%)
Убыточных трейдов:
147 (34.51%)
Лучший трейд:
34.98 USD
Худший трейд:
-54.25 USD
Общая прибыль:
758.05 USD (124 810 pips)
Общий убыток:
-905.84 USD (533 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (45.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.84 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
20.91%
Макс. загрузка депозита:
42.90%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
312 (73.24%)
Коротких трейдов:
114 (26.76%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-173.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.87 USD (11)
Прирост в месяц:
-47.60%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.06 USD
Максимальная:
322.82 USD (81.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.76% (322.82 USD)
По эквити:
49.09% (68.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -110
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.5K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.98 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +45.01 USD
Макс. убыток в серии: -173.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1672
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
еще 33...
Нет отзывов
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
