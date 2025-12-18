- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
426
Прибыльных трейдов:
279 (65.49%)
Убыточных трейдов:
147 (34.51%)
Лучший трейд:
34.98 USD
Худший трейд:
-54.25 USD
Общая прибыль:
758.05 USD (124 810 pips)
Общий убыток:
-905.84 USD (533 311 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (45.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.84 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
20.91%
Макс. загрузка депозита:
42.90%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
312 (73.24%)
Коротких трейдов:
114 (26.76%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-173.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-173.87 USD (11)
Прирост в месяц:
-47.60%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.06 USD
Максимальная:
322.82 USD (81.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.76% (322.82 USD)
По эквити:
49.09% (68.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-110
|BTCUSD
|-38
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|BTCUSD
|-403K
|GBPUSD
|-6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.98 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +45.01 USD
Макс. убыток в серии: -173.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1212
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1432
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1672
|
ICMarketsSC-Live24
|2.26 × 342
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
