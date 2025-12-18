El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.28 × 82 ICMarketsSC-Live19 0.50 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.55 × 29 Tickmill-Live02 0.60 × 5 ICMarkets-Live06 0.87 × 76 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 1.00 × 1 Exness-Real16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 1212 ICMarketsSC-Live07 1.32 × 1432 ICMarketsSC-Live23 1.43 × 58 ICMarketsSC-Live11 1.77 × 246 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live10 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.24 × 29 ICMarketsSC-Live26 2.25 × 1669 ICMarketsSC-Live24 2.26 × 342 Axi-US06-Live 2.59 × 32 Tickmill-Live08 3.41 × 27 ICMarketsSC-Live05 3.54 × 87 ICMarketsSC-Live20 4.00 × 14 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 1 otros 33...