SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AAA888
Nan Wang

AAA888

Nan Wang
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 -48%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
426
Transacciones Rentables:
279 (65.49%)
Transacciones Irrentables:
147 (34.51%)
Mejor transacción:
34.98 USD
Peor transacción:
-54.25 USD
Beneficio Bruto:
758.05 USD (124 810 pips)
Pérdidas Brutas:
-905.84 USD (533 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (45.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.84 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
20.91%
Carga máxima del depósito:
42.90%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
109
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
312 (73.24%)
Transacciones Cortas:
114 (26.76%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
2.72 USD
Pérdidas medias:
-6.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-173.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.87 USD (11)
Crecimiento al mes:
-47.60%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
239.06 USD
Máxima:
322.82 USD (81.78%)
Reducción relativa:
De balance:
80.76% (322.82 USD)
De fondos:
49.09% (68.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 407
BTCUSD 18
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -110
BTCUSD -38
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -5.5K
BTCUSD -403K
GBPUSD -6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.98 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +45.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 29
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1212
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1432
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1669
ICMarketsSC-Live24
2.26 × 342
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
otros 33...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AAA888
40 USD al mes
-48%
0
0
USD
171
USD
4
59%
426
65%
21%
0.83
-0.35
USD
81%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.