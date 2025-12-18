- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
426
Transacciones Rentables:
279 (65.49%)
Transacciones Irrentables:
147 (34.51%)
Mejor transacción:
34.98 USD
Peor transacción:
-54.25 USD
Beneficio Bruto:
758.05 USD (124 810 pips)
Pérdidas Brutas:
-905.84 USD (533 311 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (45.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.84 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
20.91%
Carga máxima del depósito:
42.90%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
109
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
312 (73.24%)
Transacciones Cortas:
114 (26.76%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
2.72 USD
Pérdidas medias:
-6.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-173.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-173.87 USD (11)
Crecimiento al mes:
-47.60%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
239.06 USD
Máxima:
322.82 USD (81.78%)
Reducción relativa:
De balance:
80.76% (322.82 USD)
De fondos:
49.09% (68.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|407
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-110
|BTCUSD
|-38
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|BTCUSD
|-403K
|GBPUSD
|-6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.98 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +45.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 82
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1212
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1432
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1669
|
ICMarketsSC-Live24
|2.26 × 342
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
-48%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
4
59%
426
65%
21%
0.83
-0.35
USD
USD
81%
1:500