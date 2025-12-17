- 成长
交易:
42
盈利交易:
22 (52.38%)
亏损交易:
20 (47.62%)
最好交易:
164.67 USD
最差交易:
-24.72 USD
毛利:
673.52 USD (5 068 pips)
毛利亏损:
-318.40 USD (2 351 pips)
最大连续赢利:
5 (238.70 USD)
最大连续盈利:
238.70 USD (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
7.80%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
17 小时
采收率:
3.96
长期交易:
33 (78.57%)
短期交易:
9 (21.43%)
利润因子:
2.12
预期回报:
8.46 USD
平均利润:
30.61 USD
平均损失:
-15.92 USD
最大连续失误:
6 (-82.89 USD)
最大连续亏损:
-82.89 USD (6)
每月增长:
22.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.20 USD
最大值:
89.61 USD (10.85%)
相对跌幅:
结余:
10.76% (88.91 USD)
净值:
0.70% (6.80 USD)
最好交易: +164.67 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +238.70 USD
最大连续亏损: -82.89 USD
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
