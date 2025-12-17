信号部分
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 37 USD per 
增长自 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
42
盈利交易:
22 (52.38%)
亏损交易:
20 (47.62%)
最好交易:
164.67 USD
最差交易:
-24.72 USD
毛利:
673.52 USD (5 068 pips)
毛利亏损:
-318.40 USD (2 351 pips)
最大连续赢利:
5 (238.70 USD)
最大连续盈利:
238.70 USD (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
7.80%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
17 小时
采收率:
3.96
长期交易:
33 (78.57%)
短期交易:
9 (21.43%)
利润因子:
2.12
预期回报:
8.46 USD
平均利润:
30.61 USD
平均损失:
-15.92 USD
最大连续失误:
6 (-82.89 USD)
最大连续亏损:
-82.89 USD (6)
每月增长:
22.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.20 USD
最大值:
89.61 USD (10.85%)
相对跌幅:
结余:
10.76% (88.91 USD)
净值:
0.70% (6.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 29
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 380
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 3K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +164.67 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +238.70 USD
最大连续亏损: -82.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 304
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

没有评论
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
