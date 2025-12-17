シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Stoic
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  37  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
23 (53.48%)
損失トレード:
20 (46.51%)
ベストトレード:
164.67 USD
最悪のトレード:
-24.72 USD
総利益:
675.73 USD (5 085 pips)
総損失:
-320.36 USD (2 351 pips)
最大連続の勝ち:
6 (240.91 USD)
最大連続利益:
240.91 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
14.92%
最大入金額:
6.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
33 (76.74%)
短いトレード:
10 (23.26%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
8.26 USD
平均利益:
29.38 USD
平均損失:
-16.02 USD
最大連続の負け:
6 (-82.89 USD)
最大連続損失:
-82.89 USD (6)
月間成長:
21.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.20 USD
最大の:
89.61 USD (10.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.76% (88.91 USD)
エクイティによる:
0.79% (7.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 30
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 382
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.1K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +164.67 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +240.91 USD
最大連続損失: -82.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 306
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

レビューなし
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください