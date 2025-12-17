- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
23 (53.48%)
損失トレード:
20 (46.51%)
ベストトレード:
164.67 USD
最悪のトレード:
-24.72 USD
総利益:
675.73 USD (5 085 pips)
総損失:
-320.36 USD (2 351 pips)
最大連続の勝ち:
6 (240.91 USD)
最大連続利益:
240.91 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
14.92%
最大入金額:
6.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
33 (76.74%)
短いトレード:
10 (23.26%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
8.26 USD
平均利益:
29.38 USD
平均損失:
-16.02 USD
最大連続の負け:
6 (-82.89 USD)
最大連続損失:
-82.89 USD (6)
月間成長:
21.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.20 USD
最大の:
89.61 USD (10.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.76% (88.91 USD)
エクイティによる:
0.79% (7.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|382
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.1K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +164.67 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +240.91 USD
最大連続損失: -82.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 306
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
