Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
25 (55.55%)
Verlusttrades:
20 (44.44%)
Bester Trade:
164.67 USD
Schlechtester Trade:
-24.72 USD
Bruttoprofit:
679.46 USD (5 101 pips)
Bruttoverlust:
-320.36 USD (2 351 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (244.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
244.64 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
19.24%
Max deposit load:
6.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
33 (73.33%)
Short-Positionen:
12 (26.67%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
7.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
22.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.20 USD
Maximaler:
89.61 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.76% (88.91 USD)
Kapital:
2.10% (20.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|383
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.1K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Bester Trade: +164.67 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +244.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 310
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
37 USD pro Monat
58%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
11
0%
45
55%
19%
2.12
7.98
USD
USD
11%
1:500