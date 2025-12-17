SignaleKategorien
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
25 (55.55%)
Verlusttrades:
20 (44.44%)
Bester Trade:
164.67 USD
Schlechtester Trade:
-24.72 USD
Bruttoprofit:
679.46 USD (5 101 pips)
Bruttoverlust:
-320.36 USD (2 351 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (244.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
244.64 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
19.24%
Max deposit load:
6.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
33 (73.33%)
Short-Positionen:
12 (26.67%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
7.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-82.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
22.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.20 USD
Maximaler:
89.61 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.76% (88.91 USD)
Kapital:
2.10% (20.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 32
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 383
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.1K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +164.67 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +244.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 310
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

Keine Bewertungen
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
