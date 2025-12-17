SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Stoic
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD al mes
incremento desde 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
23 (53.48%)
Transacciones Irrentables:
20 (46.51%)
Mejor transacción:
164.67 USD
Peor transacción:
-24.72 USD
Beneficio Bruto:
675.73 USD (5 085 pips)
Pérdidas Brutas:
-320.36 USD (2 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (240.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
240.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
14.92%
Carga máxima del depósito:
6.85%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
3.97
Transacciones Largas:
33 (76.74%)
Transacciones Cortas:
10 (23.26%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
8.26 USD
Beneficio medio:
29.38 USD
Pérdidas medias:
-16.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.89 USD (6)
Crecimiento al mes:
21.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.20 USD
Máxima:
89.61 USD (10.85%)
Reducción relativa:
De balance:
10.76% (88.91 USD)
De fondos:
0.79% (7.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 30
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 382
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.1K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +164.67 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +240.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 306
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

No hay comentarios
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Stoic
37 USD al mes
58%
0
0
USD
970
USD
11
0%
43
53%
15%
2.10
8.26
USD
11%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.