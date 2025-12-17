- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
23 (53.48%)
Transacciones Irrentables:
20 (46.51%)
Mejor transacción:
164.67 USD
Peor transacción:
-24.72 USD
Beneficio Bruto:
675.73 USD (5 085 pips)
Pérdidas Brutas:
-320.36 USD (2 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (240.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
240.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
14.92%
Carga máxima del depósito:
6.85%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
3.97
Transacciones Largas:
33 (76.74%)
Transacciones Cortas:
10 (23.26%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
8.26 USD
Beneficio medio:
29.38 USD
Pérdidas medias:
-16.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-82.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.89 USD (6)
Crecimiento al mes:
21.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.20 USD
Máxima:
89.61 USD (10.85%)
Reducción relativa:
De balance:
10.76% (88.91 USD)
De fondos:
0.79% (7.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|382
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.1K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +164.67 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +240.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
37 USD al mes
58%
0
0
USD
USD
970
USD
USD
11
0%
43
53%
15%
2.10
8.26
USD
USD
11%
1:500