A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.07 × 306 ThreeTrader-Live 0.48 × 48 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou