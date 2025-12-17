SinaisSeções
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD por mês
crescimento desde 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
23 (53.48%)
Negociações com perda:
20 (46.51%)
Melhor negociação:
164.67 USD
Pior negociação:
-24.72 USD
Lucro bruto:
675.73 USD (5 085 pips)
Perda bruta:
-320.36 USD (2 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (240.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
240.91 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
14.92%
Depósito máximo carregado:
6.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
33 (76.74%)
Negociações curtas:
10 (23.26%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
8.26 USD
Lucro médio:
29.38 USD
Perda média:
-16.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.89 USD (6)
Crescimento mensal:
21.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.20 USD
Máximo:
89.61 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.76% (88.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.79% (7.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 30
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 382
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.1K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +164.67 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +240.91 USD
Máxima perda consecutiva: -82.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 306
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

Sem comentários
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
