Negociações:
43
Negociações com lucro:
23 (53.48%)
Negociações com perda:
20 (46.51%)
Melhor negociação:
164.67 USD
Pior negociação:
-24.72 USD
Lucro bruto:
675.73 USD (5 085 pips)
Perda bruta:
-320.36 USD (2 351 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (240.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
240.91 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
14.92%
Depósito máximo carregado:
6.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
33 (76.74%)
Negociações curtas:
10 (23.26%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
8.26 USD
Lucro médio:
29.38 USD
Perda média:
-16.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-82.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.89 USD (6)
Crescimento mensal:
21.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.20 USD
Máximo:
89.61 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.76% (88.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.79% (7.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|382
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.1K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +164.67 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +240.91 USD
Máxima perda consecutiva: -82.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 306
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
