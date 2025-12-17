- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
25 (55.55%)
Убыточных трейдов:
20 (44.44%)
Лучший трейд:
164.67 USD
Худший трейд:
-24.72 USD
Общая прибыль:
679.46 USD (5 101 pips)
Общий убыток:
-320.36 USD (2 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (244.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
19.24%
Макс. загрузка депозита:
6.95%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
33 (73.33%)
Коротких трейдов:
12 (26.67%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
7.98 USD
Средняя прибыль:
27.18 USD
Средний убыток:
-16.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.89 USD (6)
Прирост в месяц:
22.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.20 USD
Максимальная:
89.61 USD (10.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.76% (88.91 USD)
По эквити:
2.10% (20.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|383
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.1K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +164.67 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +244.64 USD
Макс. убыток в серии: -82.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 315
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
11
0%
45
55%
19%
2.12
7.98
USD
USD
11%
1:500