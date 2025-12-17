СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Stoic
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
25 (55.55%)
Убыточных трейдов:
20 (44.44%)
Лучший трейд:
164.67 USD
Худший трейд:
-24.72 USD
Общая прибыль:
679.46 USD (5 101 pips)
Общий убыток:
-320.36 USD (2 351 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (244.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
19.24%
Макс. загрузка депозита:
6.95%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
33 (73.33%)
Коротких трейдов:
12 (26.67%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
7.98 USD
Средняя прибыль:
27.18 USD
Средний убыток:
-16.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.89 USD (6)
Прирост в месяц:
22.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.20 USD
Максимальная:
89.61 USD (10.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.76% (88.91 USD)
По эквити:
2.10% (20.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 32
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 383
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.1K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +164.67 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +244.64 USD
Макс. убыток в серии: -82.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 315
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

Нет отзывов
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Stoic
37 USD в месяц
58%
0
0
USD
974
USD
11
0%
45
55%
19%
2.12
7.98
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.