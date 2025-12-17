SignauxSections
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
20 (50.00%)
Perte trades:
20 (50.00%)
Meilleure transaction:
164.67 USD
Pire transaction:
-24.72 USD
Bénéfice brut:
672.44 USD (5 063 pips)
Perte brute:
-314.55 USD (2 351 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (5.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.62 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
32 (80.00%)
Courts trades:
8 (20.00%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
8.95 USD
Bénéfice moyen:
33.62 USD
Perte moyenne:
-15.73 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-82.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.89 USD (6)
Croissance mensuelle:
45.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.20 USD
Maximal:
89.61 USD (10.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 27
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 382
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
ICMarketsSC-MT5-4
0.08 × 279
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

Aucun avis
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
