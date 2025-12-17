시그널섹션
The Stoic

Valerii Vikulov
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 37 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 72%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
48
이익 거래:
27 (56.25%)
손실 거래:
21 (43.75%)
최고의 거래:
164.67 USD
최악의 거래:
-28.73 USD
총 수익:
798.01 USD (5 413 pips)
총 손실:
-354.97 USD (2 572 pips)
연속 최대 이익:
10 (363.19 USD)
연속 최대 이익:
363.19 USD (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
20.34%
최대 입금량:
9.57%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
4.94
롱(주식매수):
34 (70.83%)
숏(주식차입매도):
14 (29.17%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
9.23 USD
평균 이익:
29.56 USD
평균 손실:
-16.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-82.89 USD)
연속 최대 손실:
-82.89 USD (6)
월별 성장률:
38.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.20 USD
최대한의:
89.61 USD (10.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.76% (88.91 USD)
자본금별:
3.45% (36.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 35
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 468
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 3.2K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +164.67 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +363.19 USD
연속 최대 손실: -82.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.06 × 336
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

리뷰 없음
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
