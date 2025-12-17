- 자본
- 축소
트레이드:
48
이익 거래:
27 (56.25%)
손실 거래:
21 (43.75%)
최고의 거래:
164.67 USD
최악의 거래:
-28.73 USD
총 수익:
798.01 USD (5 413 pips)
총 손실:
-354.97 USD (2 572 pips)
연속 최대 이익:
10 (363.19 USD)
연속 최대 이익:
363.19 USD (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
20.34%
최대 입금량:
9.57%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
4.94
롱(주식매수):
34 (70.83%)
숏(주식차입매도):
14 (29.17%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
9.23 USD
평균 이익:
29.56 USD
평균 손실:
-16.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-82.89 USD)
연속 최대 손실:
-82.89 USD (6)
월별 성장률:
38.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.20 USD
최대한의:
89.61 USD (10.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.76% (88.91 USD)
자본금별:
3.45% (36.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|468
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.2K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +164.67 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +363.19 USD
연속 최대 손실: -82.89 USD
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 37 USD
72%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
48
56%
20%
2.24
9.23
USD
USD
11%
1:500