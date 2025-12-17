SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
199 (80.24%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (19.76%)
En iyi işlem:
167.66 USD
En kötü işlem:
-572.47 USD
Brüt kâr:
3 799.53 USD (50 185 pips)
Brüt zarar:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (402.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.57 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
25.37%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
200 (80.65%)
Satış işlemleri:
48 (19.35%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
5.30 USD
Ortalama kâr:
19.09 USD
Ortalama zarar:
-50.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 430.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 430.62 USD (3)
Aylık büyüme:
-31.65%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 430.62 USD (44.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.55% (9.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY+ 45
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDCAD+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY+ 550
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 170
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ -539
AUDCAD+ 18
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY+ 7.7K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.9K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
GBPCHF+ -3K
AUDCAD+ 494
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.66 USD
En kötü işlem: -572 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +402.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 430.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
629
USD
26
100%
248
80%
25%
1.52
5.30
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.