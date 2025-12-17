SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
199 (80.24%)
Loss Trade:
49 (19.76%)
Best Trade:
167.66 USD
Worst Trade:
-572.47 USD
Profitto lordo:
3 799.53 USD (50 185 pips)
Perdita lorda:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (402.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
427.57 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
16.53%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
200 (80.65%)
Short Trade:
48 (19.35%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
5.30 USD
Profitto medio:
19.09 USD
Perdita media:
-50.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 430.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 430.62 USD (3)
Crescita mensile:
-31.65%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 430.62 USD (44.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.55% (9.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 45
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDCAD+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ 550
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 170
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ -539
AUDCAD+ 18
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ 7.7K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.9K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
GBPCHF+ -3K
AUDCAD+ 494
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.66 USD
Worst Trade: -572 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +402.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 430.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
