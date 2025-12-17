- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
259
Прибыльных трейдов:
210 (81.08%)
Убыточных трейдов:
49 (18.92%)
Лучший трейд:
167.66 USD
Худший трейд:
-572.47 USD
Общая прибыль:
4 001.10 USD (53 650 pips)
Общий убыток:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (402.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.57 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
92.82%
Макс. загрузка депозита:
11.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
209 (80.69%)
Коротких трейдов:
50 (19.31%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
5.85 USD
Средняя прибыль:
19.05 USD
Средний убыток:
-50.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 430.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 430.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.74%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 430.62 USD (44.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.78% (1 430.62 USD)
По эквити:
13.57% (90.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|49
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|28
|EURJPY+
|21
|NZDJPY+
|18
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|AUDNZD+
|7
|EURAUD+
|7
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|3
|GBPCHF+
|3
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY+
|584
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|337
|EURJPY+
|145
|NZDJPY+
|203
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|AUDNZD+
|-801
|EURAUD+
|77
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|29
|GBPCHF+
|-539
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY+
|8.4K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3.9K
|EURJPY+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.4K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|AUDNZD+
|-5.7K
|EURAUD+
|591
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|647
|GBPCHF+
|-3K
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +167.66 USD
Худший трейд: -572 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +402.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 430.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
174%
0
0
USD
USD
831
USD
USD
27
100%
259
81%
93%
1.60
5.85
USD
USD
66%
1:500