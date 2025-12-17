СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 174%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
259
Прибыльных трейдов:
210 (81.08%)
Убыточных трейдов:
49 (18.92%)
Лучший трейд:
167.66 USD
Худший трейд:
-572.47 USD
Общая прибыль:
4 001.10 USD (53 650 pips)
Общий убыток:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (402.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.57 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
92.82%
Макс. загрузка депозита:
11.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
209 (80.69%)
Коротких трейдов:
50 (19.31%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
5.85 USD
Средняя прибыль:
19.05 USD
Средний убыток:
-50.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 430.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 430.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.74%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 430.62 USD (44.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.78% (1 430.62 USD)
По эквити:
13.57% (90.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 18
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 203
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 29
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.4K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 647
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +167.66 USD
Худший трейд: -572 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +402.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 430.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
30 USD в месяц
174%
0
0
USD
831
USD
27
100%
259
81%
93%
1.60
5.85
USD
66%
1:500
Копировать

