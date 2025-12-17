- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
211 (81.15%)
損失トレード:
49 (18.85%)
ベストトレード:
167.66 USD
最悪のトレード:
-572.47 USD
総利益:
4 011.91 USD (53 826 pips)
総損失:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
最大連続の勝ち:
24 (402.87 USD)
最大連続利益:
427.57 USD (15)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
94.59%
最大入金額:
12.53%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
210 (80.77%)
短いトレード:
50 (19.23%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
5.87 USD
平均利益:
19.01 USD
平均損失:
-50.73 USD
最大連続の負け:
3 (-1 430.62 USD)
最大連続損失:
-1 430.62 USD (3)
月間成長:
-8.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 430.62 USD (44.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.78% (1 430.62 USD)
エクイティによる:
13.57% (90.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|49
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|28
|EURJPY+
|21
|NZDJPY+
|19
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|AUDNZD+
|7
|EURAUD+
|7
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|3
|GBPCHF+
|3
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY+
|584
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|337
|EURJPY+
|145
|NZDJPY+
|214
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|AUDNZD+
|-801
|EURAUD+
|77
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|29
|GBPCHF+
|-539
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY+
|8.4K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3.9K
|EURJPY+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.6K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|AUDNZD+
|-5.7K
|EURAUD+
|591
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|647
|GBPCHF+
|-3K
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +167.66 USD
最悪のトレード: -572 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +402.87 USD
最大連続損失: -1 430.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
