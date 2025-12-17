シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 178%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
211 (81.15%)
損失トレード:
49 (18.85%)
ベストトレード:
167.66 USD
最悪のトレード:
-572.47 USD
総利益:
4 011.91 USD (53 826 pips)
総損失:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
最大連続の勝ち:
24 (402.87 USD)
最大連続利益:
427.57 USD (15)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
94.59%
最大入金額:
12.53%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
210 (80.77%)
短いトレード:
50 (19.23%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
5.87 USD
平均利益:
19.01 USD
平均損失:
-50.73 USD
最大連続の負け:
3 (-1 430.62 USD)
最大連続損失:
-1 430.62 USD (3)
月間成長:
-8.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 430.62 USD (44.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.78% (1 430.62 USD)
エクイティによる:
13.57% (90.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 19
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 214
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 29
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 647
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +167.66 USD
最悪のトレード: -572 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +402.87 USD
最大連続損失: -1 430.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
