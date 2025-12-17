- 자본
- 축소
트레이드:
273
이익 거래:
220 (80.58%)
손실 거래:
53 (19.41%)
최고의 거래:
167.66 USD
최악의 거래:
-572.47 USD
총 수익:
4 289.25 USD (56 958 pips)
총 손실:
-2 627.28 USD (34 906 pips)
연속 최대 이익:
24 (402.87 USD)
연속 최대 이익:
427.57 USD (15)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
97.61%
최대 입금량:
54.11%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.16
롱(주식매수):
215 (78.75%)
숏(주식차입매도):
58 (21.25%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
6.09 USD
평균 이익:
19.50 USD
평균 손실:
-49.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 430.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 430.62 USD (3)
월별 성장률:
6.20%
연간 예측:
75.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 430.62 USD (44.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.78% (1 430.62 USD)
자본금별:
61.24% (550.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|49
|EURCAD+
|33
|CADJPY+
|28
|EURJPY+
|21
|NZDJPY+
|19
|EURNZD+
|19
|GBPJPY+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|EURAUD+
|11
|AUDNZD+
|7
|NZDCAD+
|6
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|GBPCAD+
|4
|AUDCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|GBPCHF+
|3
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY+
|584
|EURCAD+
|392
|CADJPY+
|337
|EURJPY+
|145
|NZDJPY+
|214
|EURNZD+
|333
|GBPJPY+
|79
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|EURAUD+
|132
|AUDNZD+
|-801
|NZDCAD+
|39
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|GBPCAD+
|16
|AUDCAD+
|65
|USDJPY+
|30
|GBPCHF+
|-539
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY+
|8.4K
|EURCAD+
|4.9K
|CADJPY+
|3.9K
|EURJPY+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.6K
|EURNZD+
|1.5K
|GBPJPY+
|325
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|EURAUD+
|1.2K
|AUDNZD+
|-5.7K
|NZDCAD+
|534
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|GBPCAD+
|457
|AUDCAD+
|1.2K
|USDJPY+
|253
|GBPCHF+
|-3K
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +167.66 USD
최악의 거래: -572 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +402.87 USD
연속 최대 손실: -1 430.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
