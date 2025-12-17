시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 222%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
273
이익 거래:
220 (80.58%)
손실 거래:
53 (19.41%)
최고의 거래:
167.66 USD
최악의 거래:
-572.47 USD
총 수익:
4 289.25 USD (56 958 pips)
총 손실:
-2 627.28 USD (34 906 pips)
연속 최대 이익:
24 (402.87 USD)
연속 최대 이익:
427.57 USD (15)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
97.61%
최대 입금량:
54.11%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.16
롱(주식매수):
215 (78.75%)
숏(주식차입매도):
58 (21.25%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
6.09 USD
평균 이익:
19.50 USD
평균 손실:
-49.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 430.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 430.62 USD (3)
월별 성장률:
6.20%
연간 예측:
75.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 430.62 USD (44.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.78% (1 430.62 USD)
자본금별:
61.24% (550.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 33
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 19
EURNZD+ 19
GBPJPY+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
EURAUD+ 11
AUDNZD+ 7
NZDCAD+ 6
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
AUDCAD+ 4
USDJPY+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 392
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 214
EURNZD+ 333
GBPJPY+ 79
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
EURAUD+ 132
AUDNZD+ -801
NZDCAD+ 39
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
AUDCAD+ 65
USDJPY+ 30
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.9K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.6K
EURNZD+ 1.5K
GBPJPY+ 325
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
EURAUD+ 1.2K
AUDNZD+ -5.7K
NZDCAD+ 534
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
AUDCAD+ 1.2K
USDJPY+ 253
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +167.66 USD
최악의 거래: -572 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +402.87 USD
연속 최대 손실: -1 430.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 06:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
