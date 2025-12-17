SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
248
Bénéfice trades:
199 (80.24%)
Perte trades:
49 (19.76%)
Meilleure transaction:
167.66 USD
Pire transaction:
-572.47 USD
Bénéfice brut:
3 799.53 USD (50 185 pips)
Perte brute:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (402.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
427.57 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
16.53%
Charge de dépôt maximale:
3.93%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
200 (80.65%)
Courts trades:
48 (19.35%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
5.30 USD
Bénéfice moyen:
19.09 USD
Perte moyenne:
-50.73 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 430.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 430.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
-31.65%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 430.62 USD (44.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.55% (9.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY+ 45
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 17
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDCAD+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY+ 550
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 170
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ -539
AUDCAD+ 18
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY+ 7.7K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.9K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
GBPCHF+ -3K
AUDCAD+ 494
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.66 USD
Pire transaction: -572 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +402.87 USD
Perte consécutive maximale: -1 430.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
