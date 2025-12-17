信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 178%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
260
盈利交易:
211 (81.15%)
亏损交易:
49 (18.85%)
最好交易:
167.66 USD
最差交易:
-572.47 USD
毛利:
4 011.91 USD (53 826 pips)
毛利亏损:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
最大连续赢利:
24 (402.87 USD)
最大连续盈利:
427.57 USD (15)
夏普比率:
0.20
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
12.53%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.07
长期交易:
210 (80.77%)
短期交易:
50 (19.23%)
利润因子:
1.61
预期回报:
5.87 USD
平均利润:
19.01 USD
平均损失:
-50.73 USD
最大连续失误:
3 (-1 430.62 USD)
最大连续亏损:
-1 430.62 USD (3)
每月增长:
-8.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 430.62 USD (44.49%)
相对跌幅:
结余:
65.78% (1 430.62 USD)
净值:
13.57% (90.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 19
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 214
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 29
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 647
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +167.66 USD
最差交易: -572 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +402.87 USD
最大连续亏损: -1 430.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
