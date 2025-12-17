- 成长
交易:
260
盈利交易:
211 (81.15%)
亏损交易:
49 (18.85%)
最好交易:
167.66 USD
最差交易:
-572.47 USD
毛利:
4 011.91 USD (53 826 pips)
毛利亏损:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
最大连续赢利:
24 (402.87 USD)
最大连续盈利:
427.57 USD (15)
夏普比率:
0.20
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
12.53%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.07
长期交易:
210 (80.77%)
短期交易:
50 (19.23%)
利润因子:
1.61
预期回报:
5.87 USD
平均利润:
19.01 USD
平均损失:
-50.73 USD
最大连续失误:
3 (-1 430.62 USD)
最大连续亏损:
-1 430.62 USD (3)
每月增长:
-8.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 430.62 USD (44.49%)
相对跌幅:
结余:
65.78% (1 430.62 USD)
净值:
13.57% (90.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|49
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|28
|EURJPY+
|21
|NZDJPY+
|19
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|AUDNZD+
|7
|EURAUD+
|7
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|3
|GBPCHF+
|3
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY+
|584
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|337
|EURJPY+
|145
|NZDJPY+
|214
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|AUDNZD+
|-801
|EURAUD+
|77
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|29
|GBPCHF+
|-539
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY+
|8.4K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3.9K
|EURJPY+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.6K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|AUDNZD+
|-5.7K
|EURAUD+
|591
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|647
|GBPCHF+
|-3K
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +167.66 USD
最差交易: -572 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +402.87 USD
最大连续亏损: -1 430.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
