Negociações:
260
Negociações com lucro:
211 (81.15%)
Negociações com perda:
49 (18.85%)
Melhor negociação:
167.66 USD
Pior negociação:
-572.47 USD
Lucro bruto:
4 011.91 USD (53 826 pips)
Perda bruta:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (402.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
427.57 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
94.59%
Depósito máximo carregado:
12.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
210 (80.77%)
Negociações curtas:
50 (19.23%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
5.87 USD
Lucro médio:
19.01 USD
Perda média:
-50.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 430.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 430.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 430.62 USD (44.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.78% (1 430.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.57% (90.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|49
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|28
|EURJPY+
|21
|NZDJPY+
|19
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|AUDNZD+
|7
|EURAUD+
|7
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|3
|GBPCHF+
|3
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY+
|584
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|337
|EURJPY+
|145
|NZDJPY+
|214
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|AUDNZD+
|-801
|EURAUD+
|77
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|29
|GBPCHF+
|-539
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY+
|8.4K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3.9K
|EURJPY+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.6K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|AUDNZD+
|-5.7K
|EURAUD+
|591
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|647
|GBPCHF+
|-3K
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
