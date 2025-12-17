SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HKer2 7315408 BB peak filter D1 172
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 178%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
211 (81.15%)
Negociações com perda:
49 (18.85%)
Melhor negociação:
167.66 USD
Pior negociação:
-572.47 USD
Lucro bruto:
4 011.91 USD (53 826 pips)
Perda bruta:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (402.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
427.57 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
94.59%
Depósito máximo carregado:
12.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
210 (80.77%)
Negociações curtas:
50 (19.23%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
5.87 USD
Lucro médio:
19.01 USD
Perda média:
-50.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 430.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 430.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 430.62 USD (44.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.78% (1 430.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.57% (90.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 19
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 214
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 29
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 647
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +167.66 USD
Pior negociação: -572 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +402.87 USD
Máxima perda consecutiva: -1 430.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.