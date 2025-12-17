SignalsSections
Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 reviews
Reliability
27 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 170%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
258
Profit Trades:
209 (81.00%)
Loss Trades:
49 (18.99%)
Best trade:
167.66 USD
Worst trade:
-572.47 USD
Gross Profit:
3 990.42 USD (53 497 pips)
Gross Loss:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (402.87 USD)
Maximal consecutive profit:
427.57 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
91.79%
Max deposit load:
10.99%
Latest trade:
59 minutes ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.05
Long Trades:
208 (80.62%)
Short Trades:
50 (19.38%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
5.83 USD
Average Profit:
19.09 USD
Average Loss:
-50.73 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-1 430.62 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 430.62 USD (3)
Monthly growth:
-10.90%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
1 430.62 USD (44.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.78% (1 430.62 USD)
By Equity:
13.57% (90.22 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 18
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDCAD+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 203
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
GBPCHF+ -539
AUDCAD+ 18
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.4K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
GBPCHF+ -3K
AUDCAD+ 494
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +167.66 USD
Worst trade: -572 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +402.87 USD
Maximal consecutive loss: -1 430.62 USD

No reviews
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
