Sik Keung Lee

HKer2 7315408 BB peak filter D1 172

Sik Keung Lee
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 178%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
260
Transacciones Rentables:
211 (81.15%)
Transacciones Irrentables:
49 (18.85%)
Mejor transacción:
167.66 USD
Peor transacción:
-572.47 USD
Beneficio Bruto:
4 011.91 USD (53 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 485.84 USD (32 846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (402.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
427.57 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
94.59%
Carga máxima del depósito:
12.53%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.07
Transacciones Largas:
210 (80.77%)
Transacciones Cortas:
50 (19.23%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
5.87 USD
Beneficio medio:
19.01 USD
Pérdidas medias:
-50.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 430.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 430.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
-8.57%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 430.62 USD (44.49%)
Reducción relativa:
De balance:
65.78% (1 430.62 USD)
De fondos:
13.57% (90.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY+ 49
EURCAD+ 32
CADJPY+ 28
EURJPY+ 21
NZDJPY+ 19
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
AUDNZD+ 7
EURAUD+ 7
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPCHF+ 3
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY+ 584
EURCAD+ 385
CADJPY+ 337
EURJPY+ 145
NZDJPY+ 214
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
AUDNZD+ -801
EURAUD+ 77
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 29
GBPCHF+ -539
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY+ 8.4K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3.9K
EURJPY+ 1.9K
NZDJPY+ 2.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
AUDNZD+ -5.7K
EURAUD+ 591
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 647
GBPCHF+ -3K
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +167.66 USD
Peor transacción: -572 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +402.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 430.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 06:03
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
