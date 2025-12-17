SinyallerBölümler
Ongki Tantowi Wijaya

Taylor Alliance

Ongki Tantowi Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
32 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.69%)
En iyi işlem:
41.72 USD
En kötü işlem:
-27.11 USD
Brüt kâr:
515.82 USD (137 241 pips)
Brüt zarar:
-303.47 USD (39 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (76.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.07%
Maks. mevduat yükü:
28.39%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
27 (55.10%)
Satış işlemleri:
22 (44.90%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
4.33 USD
Ortalama kâr:
16.12 USD
Ortalama zarar:
-17.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-96.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.60 USD (4)
Aylık büyüme:
21.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
140.50 USD (11.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.12% (139.94 USD)
Varlığa göre:
3.83% (40.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.72 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +76.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
1366.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.

This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.

İnceleme yok
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 15:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.17 14:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
