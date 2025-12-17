- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
32 (65.30%)
Loss Trade:
17 (34.69%)
Best Trade:
41.72 USD
Worst Trade:
-27.11 USD
Profitto lordo:
515.82 USD (137 241 pips)
Perdita lorda:
-303.47 USD (39 053 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (76.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.07%
Massimo carico di deposito:
28.39%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
27 (55.10%)
Short Trade:
22 (44.90%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
4.33 USD
Profitto medio:
16.12 USD
Perdita media:
-17.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-96.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.60 USD (4)
Crescita mensile:
21.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
140.50 USD (11.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.12% (139.94 USD)
Per equità:
3.83% (40.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.72 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +76.58 USD
Massima perdita consecutiva: -96.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
49
65%
0%
1.69
4.33
USD
USD
12%
1:500