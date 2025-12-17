- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
32 (65.30%)
Verlusttrades:
17 (34.69%)
Bester Trade:
41.72 USD
Schlechtester Trade:
-27.11 USD
Bruttoprofit:
515.82 USD (137 241 pips)
Bruttoverlust:
-303.47 USD (39 053 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (76.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
159.76 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
0.07%
Max deposit load:
28.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
27 (55.10%)
Short-Positionen:
22 (44.90%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
4.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-96.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
21.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.84 USD
Maximaler:
140.50 USD (11.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.12% (139.94 USD)
Kapital:
3.83% (40.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +41.72 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
49
65%
0%
1.69
4.33
USD
USD
12%
1:500