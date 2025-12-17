SignaleKategorien
Ongki Tantowi Wijaya

Taylor Alliance

Ongki Tantowi Wijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
32 (65.30%)
Verlusttrades:
17 (34.69%)
Bester Trade:
41.72 USD
Schlechtester Trade:
-27.11 USD
Bruttoprofit:
515.82 USD (137 241 pips)
Bruttoverlust:
-303.47 USD (39 053 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (76.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
159.76 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
0.07%
Max deposit load:
28.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
27 (55.10%)
Short-Positionen:
22 (44.90%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
4.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-96.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
21.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.84 USD
Maximaler:
140.50 USD (11.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.12% (139.94 USD)
Kapital:
3.83% (40.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +41.72 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
758.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.

This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.

Keine Bewertungen
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 15:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.17 14:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
