Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
32 (65.30%)
Transacciones Irrentables:
17 (34.69%)
Mejor transacción:
41.72 USD
Peor transacción:
-27.11 USD
Beneficio Bruto:
515.82 USD (137 241 pips)
Pérdidas Brutas:
-303.47 USD (39 053 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (76.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
159.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
0.07%
Carga máxima del depósito:
28.39%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
1.51
Transacciones Largas:
27 (55.10%)
Transacciones Cortas:
22 (44.90%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
4.33 USD
Beneficio medio:
16.12 USD
Pérdidas medias:
-17.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-96.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-96.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.84 USD
Máxima:
140.50 USD (11.77%)
Reducción relativa:
De balance:
12.12% (139.94 USD)
De fondos:
3.83% (40.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +41.72 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +76.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -96.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|519.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
30 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
49
65%
0%
1.69
4.33
USD
USD
12%
1:500