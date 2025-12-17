SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Taylor Alliance
Ongki Tantowi Wijaya

Taylor Alliance

Ongki Tantowi Wijaya
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Exness-MT5Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
32 (65.30%)
Perte trades:
17 (34.69%)
Meilleure transaction:
41.72 USD
Pire transaction:
-27.11 USD
Bénéfice brut:
515.82 USD (137 241 pips)
Perte brute:
-303.47 USD (39 053 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (76.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
0.07%
Charge de dépôt maximale:
28.39%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
27 (55.10%)
Courts trades:
22 (44.90%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
4.33 USD
Bénéfice moyen:
16.12 USD
Perte moyenne:
-17.85 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-96.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
21.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.84 USD
Maximal:
140.50 USD (11.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.12% (139.94 USD)
Par fonds propres:
3.83% (40.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.72 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +76.58 USD
Perte consécutive maximale: -96.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
1366.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.

This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.

Aucun avis
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 15:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.17 14:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Taylor Alliance
30 USD par mois
21%
0
0
USD
1.2K
USD
2
0%
49
65%
0%
1.69
4.33
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.