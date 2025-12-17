- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
32 (65.30%)
損失トレード:
17 (34.69%)
ベストトレード:
41.72 USD
最悪のトレード:
-27.11 USD
総利益:
515.82 USD (137 241 pips)
総損失:
-303.47 USD (39 053 pips)
最大連続の勝ち:
7 (76.58 USD)
最大連続利益:
159.76 USD (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
0.07%
最大入金額:
28.39%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
27 (55.10%)
短いトレード:
22 (44.90%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
4.33 USD
平均利益:
16.12 USD
平均損失:
-17.85 USD
最大連続の負け:
4 (-96.60 USD)
最大連続損失:
-96.60 USD (4)
月間成長:
21.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.84 USD
最大の:
140.50 USD (11.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.12% (139.94 USD)
エクイティによる:
3.83% (40.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.72 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +76.58 USD
最大連続損失: -96.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
