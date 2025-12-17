SinaisSeções
Ongki Tantowi Wijaya

Taylor Alliance

Ongki Tantowi Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
32 (65.30%)
Negociações com perda:
17 (34.69%)
Melhor negociação:
41.72 USD
Pior negociação:
-27.11 USD
Lucro bruto:
515.82 USD (137 241 pips)
Perda bruta:
-303.47 USD (39 053 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (76.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
159.76 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.07%
Depósito máximo carregado:
28.39%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
27 (55.10%)
Negociações curtas:
22 (44.90%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
4.33 USD
Lucro médio:
16.12 USD
Perda média:
-17.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-96.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.60 USD (4)
Crescimento mensal:
21.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.84 USD
Máximo:
140.50 USD (11.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.12% (139.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.83% (40.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 98K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +41.72 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +76.58 USD
Máxima perda consecutiva: -96.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
758.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.

This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.

Sem comentários
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 17:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 15:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.17 14:48
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
