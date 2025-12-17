- Crescimento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
32 (65.30%)
Negociações com perda:
17 (34.69%)
Melhor negociação:
41.72 USD
Pior negociação:
-27.11 USD
Lucro bruto:
515.82 USD (137 241 pips)
Perda bruta:
-303.47 USD (39 053 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (76.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
159.76 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
0.07%
Depósito máximo carregado:
28.39%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
27 (55.10%)
Negociações curtas:
22 (44.90%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
4.33 USD
Lucro médio:
16.12 USD
Perda média:
-17.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-96.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-96.60 USD (4)
Crescimento mensal:
21.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.84 USD
Máximo:
140.50 USD (11.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.12% (139.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.83% (40.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
