트레이드:
55
이익 거래:
38 (69.09%)
손실 거래:
17 (30.91%)
최고의 거래:
49.49 USD
최악의 거래:
-27.11 USD
총 수익:
666.95 USD (175 016 pips)
총 손실:
-305.15 USD (39 053 pips)
연속 최대 이익:
9 (216.15 USD)
연속 최대 이익:
216.15 USD (9)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
0.07%
최대 입금량:
28.39%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
30 (54.55%)
숏(주식차입매도):
25 (45.45%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
6.58 USD
평균 이익:
17.55 USD
평균 손실:
-17.95 USD
연속 최대 손실:
4 (-96.60 USD)
연속 최대 손실:
-96.60 USD (4)
월별 성장률:
36.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.84 USD
최대한의:
140.50 USD (11.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.12% (139.94 USD)
자본금별:
3.83% (40.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|362
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk 50$/ Trade
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
리뷰 없음
