Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
32 (65.30%)
Убыточных трейдов:
17 (34.69%)
Лучший трейд:
41.72 USD
Худший трейд:
-27.11 USD
Общая прибыль:
515.82 USD (137 241 pips)
Общий убыток:
-303.47 USD (39 053 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (76.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
28.39%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
27 (55.10%)
Коротких трейдов:
22 (44.90%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
4.33 USD
Средняя прибыль:
16.12 USD
Средний убыток:
-17.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-96.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.60 USD (4)
Прирост в месяц:
21.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.84 USD
Максимальная:
140.50 USD (11.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.12% (139.94 USD)
По эквити:
3.83% (40.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +41.72 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +76.58 USD
Макс. убыток в серии: -96.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
