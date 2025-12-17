- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
32 (65.30%)
亏损交易:
17 (34.69%)
最好交易:
41.72 USD
最差交易:
-27.11 USD
毛利:
515.82 USD (137 241 pips)
毛利亏损:
-303.47 USD (39 053 pips)
最大连续赢利:
7 (76.58 USD)
最大连续盈利:
159.76 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
0.07%
最大入金加载:
28.39%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.51
长期交易:
27 (55.10%)
短期交易:
22 (44.90%)
利润因子:
1.70
预期回报:
4.33 USD
平均利润:
16.12 USD
平均损失:
-17.85 USD
最大连续失误:
4 (-96.60 USD)
最大连续亏损:
-96.60 USD (4)
每月增长:
21.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.84 USD
最大值:
140.50 USD (11.77%)
相对跌幅:
结余:
12.12% (139.94 USD)
净值:
3.83% (40.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Hii, welcome to the Taylor Alliance channel.
This account will use a risk/trade of $50.
The stop-loss zone and lot size will be adjusted based on the Stop-loss zone.
