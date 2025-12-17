SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Spike
Dmitrii Kuropatkin

Gold Spike

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
41 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (34.92%)
En iyi işlem:
120.89 USD
En kötü işlem:
-41.14 USD
Brüt kâr:
532.90 USD (54 287 pips)
Brüt zarar:
-218.14 USD (21 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (73.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.37 USD (8)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
42 (66.67%)
Satış işlemleri:
21 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
5.00 USD
Ortalama kâr:
13.00 USD
Ortalama zarar:
-9.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-157.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.20 USD (13)
Aylık büyüme:
8.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.36 USD
Maksimum:
157.20 USD (4.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 315
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +120.89 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +73.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol