- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
57 (72.15%)
亏损交易:
22 (27.85%)
最好交易:
120.89 USD
最差交易:
-41.14 USD
毛利:
768.14 USD (78 079 pips)
毛利亏损:
-218.14 USD (21 478 pips)
最大连续赢利:
24 (355.97 USD)
最大连续盈利:
355.97 USD (24)
夏普比率:
0.37
交易活动:
4.76%
最大入金加载:
9.80%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.50
长期交易:
58 (73.42%)
短期交易:
21 (26.58%)
利润因子:
3.52
预期回报:
6.96 USD
平均利润:
13.48 USD
平均损失:
-9.92 USD
最大连续失误:
13 (-157.20 USD)
最大连续亏损:
-157.20 USD (13)
每月增长:
17.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
35.36 USD
最大值:
157.20 USD (4.57%)
相对跌幅:
结余:
8.11% (157.20 USD)
净值:
0.98% (20.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|550
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|57K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.89 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +355.97 USD
最大连续亏损: -157.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
没有评论
